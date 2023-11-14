"ЕНОТ-СД" будет применяться с использованием ПО "Лаборатории Касперского" с искусственным интеллектом

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево установил радиолокационный комплекс для обнаружения и подавления БПЛА, говорится в материалах аэропорта об обеспечении комплексной безопасности.

"С целью обеспечения высокого уровня безопасности полетов в аэропорту Шереметьево установлен радиолокационно-оптический комплекс "ЕНОТ-СД". Программно-аппаратный комплекс предназначен для автоматического обнаружения низколетящих целей (в том числе беспилотных судов малого класса), их верификации по видеоизображению и последующего противодействия путем создания помех", - отмечается в материалах.

"ЕНОТ-СД" будет применяться с использованием ПО "Лаборатории Касперского" с искусственным интеллектом. Благодаря этому система может различать и классифицировать объекты по типам: птица, БПЛА, самолет, человек или машина. Характеристика позволяет применять средства подавления только на БПЛА, исключая воздействие на воздушные суда, отметили в Шереметьево. Также РЛС сможет "выявлять в том числе БПЛА, летящие в режиме радиомолчания, что позволяет охватить весь спектр модели угроз".

"Излучение радиолокационной станции обнаружения и определения координат движущихся целей не будут оказывать нежелательного помехового воздействия на функционирование наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи, размещенных в районе аэродрома Шереметьево", - отмечается в материалах.