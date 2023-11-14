14 ноября, 12:58,
обновлено 14 ноября, 13:20

Шереметьево установил радиолокационный комплекс для обнаружения и подавления БПЛА

Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС

"ЕНОТ-СД" будет применяться с использованием ПО "Лаборатории Касперского" с искусственным интеллектом

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево установил радиолокационный комплекс для обнаружения и подавления БПЛА, говорится в материалах аэропорта об обеспечении комплексной безопасности.

"С целью обеспечения высокого уровня безопасности полетов в аэропорту Шереметьево установлен радиолокационно-оптический комплекс "ЕНОТ-СД". Программно-аппаратный комплекс предназначен для автоматического обнаружения низколетящих целей (в том числе беспилотных судов малого класса), их верификации по видеоизображению и последующего противодействия путем создания помех", - отмечается в материалах.

"ЕНОТ-СД" будет применяться с использованием ПО "Лаборатории Касперского" с искусственным интеллектом. Благодаря этому система может различать и классифицировать объекты по типам: птица, БПЛА, самолет, человек или машина. Характеристика позволяет применять средства подавления только на БПЛА, исключая воздействие на воздушные суда, отметили в Шереметьево. Также РЛС сможет "выявлять в том числе БПЛА, летящие в режиме радиомолчания, что позволяет охватить весь спектр модели угроз".

"Излучение радиолокационной станции обнаружения и определения координат движущихся целей не будут оказывать нежелательного помехового воздействия на функционирование наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи, размещенных в районе аэродрома Шереметьево", - отмечается в материалах. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация