Группа "Аэрофлот" в октябре увеличила перевозки на 19,7%

Они составили 4,2 млн пассажиров

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" в октябре 2023 года увеличила перевозки пассажиров по сравнению с октябрем 2022 года на 19,7%, до 4,2 млн человек. При этом на международных линиях пассажиропоток в октябре удвоился и достиг 957,7 тыс. человек, сообщила компания.

"Общий объем перевозок составил 4,2 млн пассажиров, увеличившись на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года благодаря продолжающемуся развитию маршрутной сети группы", - говорится в сообщении авиакомпании.

Объем перевозок группы на внутренних рейсах в октябре составил 3,2 млн пассажиров, что на 6,7% выше, чем годом ранее.

За январь - октябрь 2023 года группа "Аэрофлот" увеличила перевозки на 15,1% в годовом выражении - до 40 млн пассажиров. Головная авиакомпания группы - "Аэрофлот" - за этот период перевезла почти 21 млн пассажиров (+19,7%). По итогам октября авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,2 млн пассажиров (+24,5%).