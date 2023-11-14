14 ноября, 13:01,
обновлено 14 ноября, 13:31

Группа "Аэрофлот" в октябре увеличила перевозки на 19,7%

Они составили 4,2 млн пассажиров

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" в октябре 2023 года увеличила перевозки пассажиров по сравнению с октябрем 2022 года на 19,7%, до 4,2 млн человек. При этом на международных линиях пассажиропоток в октябре удвоился и достиг 957,7 тыс. человек, сообщила компания.

"Общий объем перевозок составил 4,2 млн пассажиров, увеличившись на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года благодаря продолжающемуся развитию маршрутной сети группы", - говорится в сообщении авиакомпании.

Объем перевозок группы на внутренних рейсах в октябре составил 3,2 млн пассажиров, что на 6,7% выше, чем годом ранее.

За январь - октябрь 2023 года группа "Аэрофлот" увеличила перевозки на 15,1% в годовом выражении - до 40 млн пассажиров. Головная авиакомпания группы - "Аэрофлот" - за этот период перевезла почти 21 млн пассажиров (+19,7%). По итогам октября авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,2 млн пассажиров (+24,5%). 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация