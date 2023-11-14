В Минстрое заявили, что дефицит кадров в отрасли не повлиял на объемы строительства в РФ

По состоянию на начало 2023 года, кадровая потребность строительной сферы в России составляла 200 тыс. человек

АСТРАХАНЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Запланированные объемы строительства в России в условиях кадрового голода в строительной отрасли и сфере ЖКХ обеспечиваются за счет обучения имеющихся сотрудников дополнительным компетенциям. Об этом сообщила ТАСС руководитель кадрового центра Минстроя России Елена Сенкевич.

"Цифры [кадровой потребности строительной отрасли и сферы ЖКХ в России] остаются примерно такими же. Этот дефицит есть, но сейчас работодатели стараются повысить производительность труда посредством обучения специалистов дополнительным компетенциям, и тем самым объемы строительства они не снижаются", - сообщила она в кулуарах форума "Молодой специалист - строитель будущего", который проходит в Астрахани.

В феврале 2023 года Сенкевич сообщала, что кадровая потребность строительной отрасли в России составляет 200 тыс. человек и 90 тыс. человек в сфере ЖКХ.

Участниками форума Минстроя России "Молодой специалист - строитель будущего", который 14 ноября проходит в Астраханском государственном архитектурно-строительном университете, стали студенты и преподаватели профильных вузов и ссузов, эксперты и работодатели, представители строительного бизнеса. Как сообщил на открытии форума замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Сергей Музыченко, Астрахань стала девятым городом для его проведения. По его словам, регион имеет хорошие перспективы в сфере строительства, в том числе в рамках развития международного транспортного коридора Север - Юг.

Во время проведения круглых столов и площадок форума участники обсудят возможности роста молодых специалистов на предприятиях региона, востребованность строителей на рынке труда, необходимые компетенции для успешной карьеры в отрасли и другие вопросы, связанные с обучением и подготовкой кадров.

По данным организаторов, форумы "Молодой специалист - строитель будущего" уже прошли в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке, Магадане, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Тюмени, следующий форум запланирован в текущем году в Казани с 23 по 24 ноября. В мероприятиях приняли участие около 8 тыс. человек, в том числе около 900 представителей компаний-работодателей. Порядка 500 студентов в рамках форумов получили сертификаты на прохождение стажировок и практик на отраслевых предприятиях.