Дума вводит право на маткапитал только на детей с гражданством РФ по рождению

В частности, в законе предлагается уточнить, что право на получение маткапитала возникает при рождении или усыновлении детей, которые имеют гражданство РФ по рождению, и у родителей, которые на момент рождения ребенка имеют гражданство РФ, независимо от места их жительства

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий право на получение материнского капитала гражданам РФ только на детей, имеющих российское гражданство по рождению.

Документ был внесен на рассмотрение палаты группой сенаторов и депутатов фракции ЛДПР в августе. Поправками дополняется закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". В частности, в законе предлагается уточнить, что право на получение маткапитала возникает при рождении или усыновлении детей, которые имеют гражданство РФ по рождению, и у родителей, которые на момент рождения ребенка имеют гражданство РФ, независимо от места их жительства.

По действующим нормам, право на получение маткапитала предоставляется гражданам РФ при рождении или усыновлении детей, которые имеют гражданство РФ. При этом закон сейчас не уточняет, должно ли у детей быть гражданство РФ по рождению, а также не содержит норм о том, что их родители должны быть гражданами РФ на момент рождения детей. "Фактически, материнский (семейный) капитал предоставляется независимо от оснований и времени приобретения гражданства Российской Федерации как родителями (усыновителями), так и детьми", - отмечается в заключении профильного комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

По действующим нормам, ребенок может получить гражданство РФ по рождению, если оба его родителя - граждане РФ, а также если один из родителей имеет гражданство РФ, а другой нет, но ребенок при этом родился в России. Таким образом, если закон будет принят, иностранные граждане, которые приехали в Россию и получили гражданство РФ, не смогут получить маткапитал на детей, родившихся до этого за рубежом.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. При этом, указывают авторы инициативы, новые нормы не коснутся граждан РФ, постоянно проживающих на территории новых регионов РФ на день их принятия в состав России "в целях исключения случаев отказов в предоставлении права на материнский (семейный) капитал".