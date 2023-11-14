14 ноября, 13:18

"Сбермаркет" будет напрямую получать жалобы на товары без маркировки от ЦРПТ

По словам GR-директора "Сбермаркета" Павла Глухова, такой формат взаимодействия с представителями ЦРПТ делает процесс онлайн-покупок более прозрачным

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. "Сбермаркет" будет получать жалобы на товары без маркировки или с некорректным кодом от Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки "Честный знак") в рамках соглашения о сотрудничестве, говорится в совместном сообщении сервиса и ЦРПТ. Ранее аналогичные документы ЦРПТ уже подписал с Wildberries и "Яндекс.маркетом".

"Онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов "Сбермаркет" и ЦРПТ подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает новый формат взаимодействия, который позволит быстрее реагировать на запросы покупателей, предотвращать продажу контрафакта и фальсификата", - уточняется в сообщении.

В тексте указано, что в рамках соглашения после получения жалобы на товар и ее подтверждения, оператор системы маркировки передает информацию, в том числе сервису. Далее платформа проводит внутреннюю проверку, по итогам которой принимает решение о дальнейшем размещении товара, не дожидаясь реакции на жалобу от контрольно-надзорных органов.

По словам GR-директора "Сбермаркета" Павла Глухова, такой формат взаимодействия с представителями ЦРПТ усиливает проверку подлинности товаров и делает процесс онлайн-покупок более прозрачным.

"Ранее аналогичное соглашение было подписано с еще двумя крупными маркетплейсами, уже в ближайшее время готовится подписание соглашений с еще несколькими компаниями. Рассчитываем на расширение данного сотрудничества и с другими игроками рынка", - отметил директор по контрольной (надзорной) деятельности ЦРПТ Антон Гущанский.

Все маркетплейсы с 1 марта 2023 года включены в перечень юридических лиц, на которых распространяются требования по обороту маркированных товаров. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация