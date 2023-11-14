"Сбермаркет" будет напрямую получать жалобы на товары без маркировки от ЦРПТ

По словам GR-директора "Сбермаркета" Павла Глухова, такой формат взаимодействия с представителями ЦРПТ делает процесс онлайн-покупок более прозрачным

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. "Сбермаркет" будет получать жалобы на товары без маркировки или с некорректным кодом от Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки "Честный знак") в рамках соглашения о сотрудничестве, говорится в совместном сообщении сервиса и ЦРПТ. Ранее аналогичные документы ЦРПТ уже подписал с Wildberries и "Яндекс.маркетом".

"Онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов "Сбермаркет" и ЦРПТ подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает новый формат взаимодействия, который позволит быстрее реагировать на запросы покупателей, предотвращать продажу контрафакта и фальсификата", - уточняется в сообщении.

В тексте указано, что в рамках соглашения после получения жалобы на товар и ее подтверждения, оператор системы маркировки передает информацию, в том числе сервису. Далее платформа проводит внутреннюю проверку, по итогам которой принимает решение о дальнейшем размещении товара, не дожидаясь реакции на жалобу от контрольно-надзорных органов.

По словам GR-директора "Сбермаркета" Павла Глухова, такой формат взаимодействия с представителями ЦРПТ усиливает проверку подлинности товаров и делает процесс онлайн-покупок более прозрачным.

"Ранее аналогичное соглашение было подписано с еще двумя крупными маркетплейсами, уже в ближайшее время готовится подписание соглашений с еще несколькими компаниями. Рассчитываем на расширение данного сотрудничества и с другими игроками рынка", - отметил директор по контрольной (надзорной) деятельности ЦРПТ Антон Гущанский.

Все маркетплейсы с 1 марта 2023 года включены в перечень юридических лиц, на которых распространяются требования по обороту маркированных товаров.