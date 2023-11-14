В Таиланде предложили США маршрут перевозки грузов в обход Малаккского пролива

По информации Bloomberg, стоимость проекта составит около $28 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Таиланда предложили инвесторам США проект альтернативного пути поставок товаров и грузов в обход Малаккского пролива под названием "Лэндбридж". Об этом сообщил премьер-министр страны Сеттха Тхависин.

Как отмечает агентство Bloomberg, стоимость проекта составит около $28 млрд. В его рамках правительство планирует построить портовые зоны на побережье по обе стороны южного полуострова Малакка, а также связать их автомобильными и железнодорожными путями протяженностью около 100 км.

"Лэндбридж станет дополнительным важным маршрутом транспортного сообщения и важным вариантом решения проблем Малаккского пролива. Это будет более дешевый, быстрый и безопасный маршрут", - указал глава правительства, который встретился с американскими инвесторами в Сан-Франциско. Речь премьера опубликована на сайте правительства.

По словам Тхависина, основными проблемами судоходства по нынешнему маршруту стали частые морские происшествия, число которых доходит до 60 в год. Кроме того, суда в проливе становятся "крайне уязвимы" для нападений морских пиратов и воздействия неблагоприятных погодных условий. Премьер отметил, что со временем возрастет и стоимость поставок товаров через Малаккский пролив, так как интенсивность морского судоходства в регионе продолжит увеличиваться.

Проект, заверил глава правительства, поможет ослабить нагрузку на Малаккский пролив, перенаправив около 23% от общего объема транзита по новому пути. Он также поможет сократить время доставки грузов в среднем на четыре дня и снизить стоимость перевозок на 15%.

По данным агентства, Таиланд на протяжении десятилетий обсуждал идею строительства канала через перешеек Кра, который расположен на полуострове Малакка. Строительство подобного сооружения позволило бы сократить пути морского судоходства на ,2 тыс. км, однако это предложение несколько раз отклонялось по экологическим соображениям.