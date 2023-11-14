14 ноября, 13:29

В Подмосковье создадут три новых индустриальных парка с готовыми площадками для бизнеса

Они будут расположены в Ленинском, Одинцовском и Дмитровском городских округах

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Московской области планируют в 2024 году начать создание новых индустриальных парков с инфраструктурой и готовыми площадками для будущих резидентов. Они будут расположены в Ленинском, Одинцовском и Дмитровском городских округах, сообщила зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"На ближайшее время мы предусмотрели и уже согласовали внутри Московской области развитие, расширение и создание готовых промышленных площадок с подготовленной инфраструктурой для инвесторов. Это будет не только индустриальный парк, но и некий build-to-suit (строительство под конкретные технические требования заказчика - прим. ТАСС) с готовыми производственными помещениями. Сейчас в первом периметре у нас рассмотрение трех площадок - в Ленинском, Одинцове и Дмитрове", - сказала она в ходе проведения публичных слушаний по проекту бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

По ее словам, также в перспективе подобные площадки могут быть созданы в других городских округах региона. В частности, в презентации к выступлению зампреда отмечается, что такие индустриальные парки могут появиться в Раменском, Солнечногорске, Балашихе, Жуковском, Наро-Фоминске и других муниципалитетах.

Согласно презентации, сейчас в Подмосковье насчитывается 69 индустриальных парков, 19 промышленных технопарков и 5 особых экономических зон. Совокупно в них создано более 86 тыс. рабочих мест, а сумма инвестиций в реализуемые проекты оценивается в 642 млрд рублей. 

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