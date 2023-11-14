14 ноября, 13:37

В Саратовской области по "СберТройке" за год совершили более 80 млн поездок

С начала работы сервиса в регионе также выдали более 160 тыс. льготных транспортных карт

САРАТОВ, 14 ноября. /ТАСС/. Более 80 млн поездок совершили пассажиры в Саратовской области с помощью билетной системы "СберТройка" за год ее работы в регионе. Об этом сообщила пресс-служба "СберТройки".

Билетная система начала работать в Саратовской области в ноябре 2022 года. За это время в регионе к системе подключили более 400 маршрутов и 72 перевозчика. На маршрутах работает более 1,7 тыс. единиц терминального оборудования.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы делимся опытом запуска московской билетной системы. "СберТройка" работает в Саратовской области уже один год, за это время с ее помощью совершено более 80 млн поездок. Благодарим власти региона и лично губернатора Романа Бусаргина за желание развивать отрасль и повышать комфорт пассажиров городского транспорта", - цитируется заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Благодаря нововведению жители могут быстро и удобно оплачивать проезд банковскими картами, региональными картами "Поехали", транспортными льготными картами и картой "Мир", на которую привязаны льготы. При этом осталась возможность платить за поездки наличными. "Пассажирам льготных категорий больше не нужно стоять в очередях за бумажными проездными. С начала работы сервиса было выдано более 160 тыс. льготных транспортных карт, выдача которых продолжается и по сей день", - добавили в компании.

Управляющий Саратовским отделением Сбербанка Александр Решетняк добавил, что благодаря проекту у жителей региона нет необходимости собирать подтверждающие документы и ежемесячно обращаться в пункты продаж. Сбер всегда стремится повышать качество обслуживания своих клиентов за счет развития новых сервисов и цифровых технологий. Совместно с нашей компанией-партнером "СберТройка" мы продолжаем процесс автоматизации транспортной отрасли в Саратовской области", - приводятся слова Решетняка.

"СберТройка" - совместная IT-компания Сбера, правительства Москвы и правительства Московской области, созданная в 2020 году. Компания разрабатывает и внедряет единую билетную систему на базе московской карты "Тройка" в регионах России. Это полностью российская разработка, включая программное обеспечение и карточные носители. Цель компании - объединить транспортное пространство Москвы и регионов и сделать перемещение по всей стране удобным и бесшовным. Билетная система действует в более 25 регионов страны от Карелии до Хабаровского края, ее возможности доступны для более 40 млн человек. 

Теги:
РоссияСаратовская область
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