В Калининградской области заявили, что в 2024 году не намерены начинать крупные стройки

По словам губернатора Антона Алиханова, в регионе планируют сосредоточится на завершении начатых проектов, в числе которых девять школ и онкологический центр

КАЛИНИНГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Калининградская область не планирует начинать крупные стройки и сосредоточится на завершении начатых проектов. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов, представляя параметры проекта бюджета области на предстоящие три года лидерам фракций Заксобрания области.

"Если говорить о капитальных расходах, то наша задача - завершить все крупные объекты строительства. Новых глобальных строек мы не начинаем", - сказал Алиханов, слова которого приводит пресс-служба областного правительства.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что в области строят девять школ, а также такие крупные объекты, как автодорога Северный обход Калининграда, автотрасса "Приморское кольцо" в сторону поселка Янтарного, автомобильный мост, дублирующий двухъярусный мост через реку Преголю в Калининграде, открытый в августе 1926 года. На 2024 год намечен также ввод в эксплуатацию онкологического центра в поселке Родники. Продолжатся работы по берегоукреплению на побережье Балтийского моря и строительство променада вдоль побережья в курортном Светлогорске.

Губернатор отметил, что экономика области, пережив "несколько шоков в промышленности в связи с санкционным прессом", адаптировалась к новым условиям. На доходах бюджета, по его словам, это не отразилось, и по итогам года регион выйдет в плюс по промышленному производству.

Согласно проекту бюджета области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, опубликованному на сайте областного Минфина, общий объем доходов бюджета территории в 2024 году планируется в сумме 112,807 млрд рублей, расходов - 118,06 млрд рублей. Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 5,252 млрд рублей.

Доходы бюджета региона в 2023 году планировались в объеме 112,3 млрд рублей, расходы на уровне 125,3 млрд рублей, дефицит бюджета 13,3 млрд рублей. За девять месяцев текущего года в областной бюджет поступило 77,8 млрд рублей доходов, расходы составили 80,4 млрд рублей. Дефицит - 2,6 млрд рублей.