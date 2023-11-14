14 ноября, 14:13

Более 3,8 млн заявок поступило на участие в тренировке онлайн-голосования

По данным Минцифры, она пройдет с 15 по 17 ноября во всех регионах, кроме Москвы

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Более 3,8 млн человек изъявили желание принять участие в тестировании федеральной платформы электронного голосования (ДЭГ), сообщили в Минцифры РФ.

"Тренировка пройдет с 15 по 17 ноября во всех регионах, кроме Москвы. Ее участники узнают, как устроено онлайн-голосование, и помогут сделать систему лучше", - говорится в сообщении.

Зарегистрироваться на тренировку ДЭГ можно было с 1 по 13 ноября. Самыми активными регионами стали Подмосковье, Ростовская и Свердловская области, Санкт-Петербург, Краснодарский край.

Поучиться онлайн-голосованию можно будет с 08:00 15 ноября до 20:00 17 ноября 2023 года по местному времени на портале ДЭГ. Нужно будет авторизоваться с помощью "Госуслуг" и ввести код из СМС, после чего можно будет протестировать сервис голосования.

Платформа ДЭГ позволяет участвовать в выборах без посещения избирательного участка уже более трех лет, напомнили в Минцифры. 

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