Reuters: Yandex N.V. может продать все свои активы в РФ за один раз

По данным агентства, речь идет о продаже не только контрольного пакета акций компании

ГААГА, 14 ноября. /ТАСС/. Головная компания российского "Яндекса" - нидерландская Yandex N.V. - рассматривает возможность продажи всех своих российских активов за один раз. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, речь идет о продаже не только контрольного пакета акций компании.

"Яндекс" отказался от комментариев для ТАСС.

О разделе "Яндекса"

25 ноября 2022 года компания сообщила о возможном выделении основной части бизнеса в отдельную группу компаний. Головная компания российского "Яндекса" - Yandex N.V. при этом планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний, поменяв название.

Также "Яндекс" рассматривает возможность передачи управления группой компаний российскому менеджменту.

Позднее источники РБК выдвигали предположения о планах "Яндекса" на этот счет. По версии издания, менеджмент и консультанты Yandex N.V. обсуждают несколько вариантов реорганизации в рамках процесса по выделению российского бизнеса в отдельное юридическое лицо и возможного привлечения инвесторов в его капитал.

23 мая 2023 года глава ВТБ Андрей Костин сообщил журналистам, что банк стал участником консорциума по покупке доли в "Яндексе", но размер доли банка в нем еще будет обсуждаться. Костин говорил, что сделка может быть закрыта до конца года, но не назвал ее сумму. При этом раскрывать других участников консорциума глава ВТБ не стал. Однако в середине июня глава ВТБ заявил, что банк не будет участвовать в сделке по покупке доли в компании "Яндекс", но готов взять актив под свое управление.

В пресс-службе "Яндекса" ТАСС тогда сообщили, что все детали пока находятся в проработке, все возможные изменения должны быть впоследствии одобрены акционерами компании.

В конце мая сообщалось, что "Яндекс" получил от потенциальных инвесторов заявки на покупку различных пакетов доли в компании, заявки будут проверены на соответствие санкционным ограничениям.

Согласно принятому решению, новые инвесторы не будут иметь контроля над компанией - контроль сохранит за собой менеджмент "Яндекса". В свою очередь проекты по развитию беспилотных автомобилей, облачных технологий и образовательных сервисов "Яндекса" продолжат работу в России, а их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением Yandex N. V.