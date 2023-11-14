В Магаданской области в 2025 году планируют выйти на объем добычи золота в 60 тонн

По словам губернатора Сергея Носова, рост объемов добычи не отменяет необходимости добиваться диверсификации инвестиций в экономику региона

ТАСС, 14 ноября. Объем добычи золота в Магаданской области в 2025 году должен составить 60 тонн. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" губернатор региона Сергей Носов.

"Главным показателем является то, что мы вышли на объем добычи золота - лучший за послевоенный период. Понятно, что во время Великой Отечественной войны были поставлены рекорды. Сегодня вышли на эти показатели достаточно уверенно, сохраняя перспективу через введение в эксплуатацию новых золотоизвлекающих современных высокотехнологичных фабрик. Мы планируем в 2025 году выйти на объем добычи не 50-52 тонны, а 60 тонн", - сказал он.

При этом Носов отметил, что рост объемов добычи не отменяет необходимости добиваться диверсификации инвестиций в экономику региона. "Важно, что мы перешли к новому этапу биоресурсов, например, запущена и работает единственная в стране и четвертая в мире фабрика по производству rTG - это реэтерифицированная "Омега-3", это, фактически, сырье для медицинской промышленности. Если раньше мы планировали направлять это на мировые рынки, то [теперь] прежде всего этот продукт уникальный будет направлен на внутренние рынки", - пояснил он.

Носов также отметил, что в регионе реконструируется рыбный порт, развиваются сельское хозяйство, перерабатывающие производства и туризм.

В июле ТАСС сообщал, что недропользователи Магаданской области в 2023 году намерены добыть до 55 тонн золота - на 3-4 тонны больше, чем в 2022 году.

Добыча драгметаллов играет ключевую роль в развитии Колымы и в среднесрочной перспективе останется приоритетной для региона. Горнодобывающая отрасль формирует почти две трети валового регионального продукта. Территория стабильно занимает первое место по добыче серебра, второе - по добыче золота в России и является лидером золотодобычи в Дальневосточном федеральном округе. Предприятия Колымы добывают более 6% мирового объема драгоценного металла. По запасам и прогнозным ресурсам золота и серебра Магаданская область входит в число богатейших субъектов.