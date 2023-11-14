14 ноября, 14:29

В Магаданской области в 2025 году планируют выйти на объем добычи золота в 60 тонн

По словам губернатора Сергея Носова, рост объемов добычи не отменяет необходимости добиваться диверсификации инвестиций в экономику региона

ТАСС, 14 ноября. Объем добычи золота в Магаданской области в 2025 году должен составить 60 тонн. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" губернатор региона Сергей Носов.

"Главным показателем является то, что мы вышли на объем добычи золота - лучший за послевоенный период. Понятно, что во время Великой Отечественной войны были поставлены рекорды. Сегодня вышли на эти показатели достаточно уверенно, сохраняя перспективу через введение в эксплуатацию новых золотоизвлекающих современных высокотехнологичных фабрик. Мы планируем в 2025 году выйти на объем добычи не 50-52 тонны, а 60 тонн", - сказал он.

При этом Носов отметил, что рост объемов добычи не отменяет необходимости добиваться диверсификации инвестиций в экономику региона. "Важно, что мы перешли к новому этапу биоресурсов, например, запущена и работает единственная в стране и четвертая в мире фабрика по производству rTG - это реэтерифицированная "Омега-3", это, фактически, сырье для медицинской промышленности. Если раньше мы планировали направлять это на мировые рынки, то [теперь] прежде всего этот продукт уникальный будет направлен на внутренние рынки", - пояснил он.

Носов также отметил, что в регионе реконструируется рыбный порт, развиваются сельское хозяйство, перерабатывающие производства и туризм.

В июле ТАСС сообщал, что недропользователи Магаданской области в 2023 году намерены добыть до 55 тонн золота - на 3-4 тонны больше, чем в 2022 году.

Добыча драгметаллов играет ключевую роль в развитии Колымы и в среднесрочной перспективе останется приоритетной для региона. Горнодобывающая отрасль формирует почти две трети валового регионального продукта. Территория стабильно занимает первое место по добыче серебра, второе - по добыче золота в России и является лидером золотодобычи в Дальневосточном федеральном округе. Предприятия Колымы добывают более 6% мирового объема драгоценного металла. По запасам и прогнозным ресурсам золота и серебра Магаданская область входит в число богатейших субъектов. 

Теги:
РоссияНосов, Сергей КонстантиновичМагаданская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация