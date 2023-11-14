"Деметра" планирует экспортировать 12 млн тонн зерна в этом сельхозсезоне

Гендиректор холдинга Алексей Грибанов рассказал о планах по покупке судов на Каспий и Азовское море

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Зерновой инфраструктурный холдинг "Деметра" в текущем сельхозсезоне (1 июля 2023 года - 30 июня 2024 года) планирует направить на экспорт порядка 12 млн тонн зерна. Об этом сообщил журналистам гендиректор холдинга Алексей Грибанов на полях форума "Транспорт России".

"Мы бы хотели сделать порядка 12 млн тонн, отправить на экспорт", - сказал он, отвечая на вопрос об экспортных планах в нынешнем сельхозсезоне.

Он также добавил, что у холдинга есть планы по покупке судов. "В первую очередь это касается судов под российский флаг на Каспий, на Азовское море", - рассказал Грибанов.

"Деметра-Холдинг" - крупнейший в России вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и торговли зерном. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой. В состав холдинга входят крупнейшие российские зерновые терминалы - Новороссийский зерновой терминал (100%), Зерновой терминальный комплекс "Тамань" (50%) и Новороссийский комбинат хлебопродуктов (35,36%).

Холдингу принадлежат 50% минус одна акция в АО "ОЗК", 100% в железнодорожных операторах "Русагротранс", "ЛП Транс", "Грузовая компания" и "ТрансЛес", а также более 75% долей Smartseeds - ведущей цифровой платформы для перевозок зерна в России. Компании также принадлежит 100% акций крупного зернового трейдера "Деметра Трейдинг", а также Октябрьского элеватора, Ипатовского комбината хлебопродуктов, Чернышковского элеватора, Димитровградского элеватора и Дишнинского элеватора.