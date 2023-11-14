Финляндия и Эстония призвали КНР вместе расследовать повреждение Balticconnector

Страны передали Китаю соответствующую ноту о юридическом сотрудничестве, сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахкна

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Финляндия и Эстония направили письмо Китаю с призывом к сотрудничеству в рамках расследования повреждения газопровода Balticconnector. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на главу МИД Эстонии Маргуса Цахкну.

"Всего пару дней назад мы вместе с Финляндией передали Китаю ноту о юридическом сотрудничестве", - приводит газета слова министра иностранных дел Эстонии. "Мы действительно надеемся, что Китай будет сотрудничать, и мы сможем получить возможность проводить расследование лучше", - также заявил он.

10 ноября сообщалось, что обнаруженный недалеко от места повреждения газопровода Balticconnector якорь принадлежал китайскому судну Newnew Polar Bear.

Ранее финская полиция заявила, что китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear, возможно, сыграл роль в повреждении Balticconnector, поскольку якорь, который мог принадлежать ему, был обнаружен недалеко от места утечки. Однако пока не понятно, являлись ли его действия преднамеренными или имела место случайность. Предположительно, якорь мог зацепить трубопровод и привести к повреждению инфраструктуры. Финский оператор газопровода Gasgrid указал, что работа Balticconnector будет восстановлена не ранее апреля 2024 года.