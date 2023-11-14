Эксперты: США на саммите АТЭС снизят градус накала с КНР, а РФ покажет свою устойчивость

Замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что мероприятие в Сан-Франциско ничего не поменяет для российско-американских отношений

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Вашингтон на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) постарается снизить уровень конфронтации с Пекином, а Россия обратит внимание мира на устойчивость своей экономики. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС эксперты.

Мероприятие в Сан-Франциско ничего не поменяет для российско-американских отношений, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов. "Российская тема не является одной из главных тем этого саммита, главная тема - США и Китай. США - хозяин саммита в этом году, и мы понимаем, что они являются нашим главным стратегическим противником, ведут против России гибридную войну. Я не думаю, что этот саммит что-то изменит для России", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, главным событием саммита АТЭС станет встреча лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина. Как отметил Суслов, целью этой встречи является приостановка дальнейшей конфронтации между сторонами, в чем заинтересованы обе страны.

"Несмотря на то что обе стороны понимают, что дальнейшее усиление конфронтации неизбежно, здесь и сейчас ни одна из сторон не заинтересована в усилении этой конфронтации. Потому что в США в следующем году президентские выборы, их будет лихорадить. Кроме того, и в американской, и в китайской экономике не все благополучно. В этой связи Китай, так же как и США, не заинтересован в эскалации конфронтации", - указал эксперт.

При этом Суслов подчеркнул, что представленность России на саммите является адекватной в условиях, когда США в очередной раз злоупотребили правами хозяина саммита. "Соединенные Штаты заявили, что в своей политике в этом вопросе они будут придерживаться санкций. Это исключало участие президента, министра иностранных дел, премьер-министра. Это текущие реалии", - резюмировал он.

РФ держит удар

В свою очередь директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в беседе с ТАСС отметил, что формат участия российской стороны в саммите не помешает ей продвигать свои позиции. "Строго говоря, АТЭС всегда была площадкой для обсуждения, а не местом, где принимаются решения. АТЭС в последнее время именно как форум скорее сводила вместе на удобной площадке тех, кто хотел друг с другом побеседовать. Поэтому невозможность присутствия в полном формате не ухудшит каким-то образом российскую ситуацию", - сказал аналитик.

"Для России самое главное - это показать, насколько устойчива сейчас ее позиция. Она воспользуется этим мероприятием, чтобы показать цели устойчивого развития на ближайшие несколько лет и сообщить, что экономика России ни в коем случае не является проблемной, - пояснил Маслов. - Задача Москвы - продемонстрировать, что целый ряд проблем, которые сейчас возникли, приводят не к обрушению отдельно взятых экономик, а к созданию новых экономических союзников и моделей отношений, например, как Россия - Китай или Россия - страны Азии".

При этом эксперт уверен, что Вашингтон продолжит продвигать антикитайскую повестку и на грядущем саммите, однако один из главных вопросов - насколько интенсивно США смогут критиковать Китай. В этом смысле американская администрация подошла к настоящему моменту с достаточно ограниченными ресурсами. "Последние антикитайские санкции довольно болезненно ударили по Китаю, но привели к тому, что китайская экономика быстро перестраивается, особенно в области высоких технологий, и в этом плане не так много вариантов у США продолжать именно экономическое давление на Китай. Пекин сейчас будет довольно жестко заявлять правоту своих решений с точки зрения развития экономики", - заключил Маслов.

Об участии РФ в саммите АТЭС в 2023 году

Саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско 15-17 ноября. В 2022 году встреча состоялась в Бангкоке (Таиланд), Россию на ней представлял первый вице-премьер Андрей Белоусов. В этом году российскую делегацию возглавит вице-премьер РФ Алексей Оверчук.