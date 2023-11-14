В бастионе "Грольман" XIX века в Калининграде намерены открыть рестораны и конференц-залы

На базе замка Прейсиш-Эйлау планируют открыть многофункциональный туристическо-рекреационный кластер

КАЛИНИНГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Компания "Актив" получит льготный заем из бюджета в 250 млн рублей на создание кластера с конференц-залами, ресторанами и кафе в бастионе "Грольман", построенном в Калининграде (ранее Кенигсберг) в 1851 году. Средства выделяются по программе вовлечения объектов культурного наследия в экономику Калининградской области, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Для создания многофункционального кластера в бастионе "Грольман" его арендатору - компании "Актив" одобрено 250 млн рублей льготного займа. В случае своевременного исполнения проекта такая же сумма предоставляется на безвозмездной основе", - говорится в сообщении.

Компания вкладывает в проект 260 млн рублей собственных средств. Инвестор за свой счет провел работы, связанные с обследованием памятника и подготовкой проектной документации. В ближайшие пять лет в стенах сооружения планируется провести ремонт, обустроить конференц-залы, рестораны, кафе для проведения культурных и деловых мероприятий.

Кроме того, льготный заем более чем в 100 млн рублей получит компания "ГринАртДевелопмент", которая приобрела замок Прейсиш-Эйлау. Еще столько же инвестор получит на безвозмездной основе, когда исполнит все свои обязательства. "ГринАртДевелопмент" планирует инвестировать более 100 млн рублей собственных средств в создание на базе древнего сооружения многофункционального туристическо-рекреационного кластера. В замке уже выполнили 70% противоаварийных работ, готовится проектная документация, отмечается в сообщении.

О программе

Программу вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот разработали в Калининградской области в 2020 году по поручению губернатора Антона Алиханова. Эта мера поддержки дополнила региональные мероприятия президентского нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Программа помогает создавать точки притяжения для туристов и новые рабочие места для жителей области на базе объектов, имеющих историческую ценность и туристическую привлекательность. На эти цели предприниматели получают беспроцентный заем до 500 млн рублей на срок до 15 лет. Одновременно с утверждением займа заявителю одобряется предоставление безвозмездной финансовой поддержки в размере займа в случае, если он выполнит заявленные обязательства по проекту.

По данным областных властей, в программе участвует 18 объектов, включая две заявки, одобренные в ноябре 2023 года. Общая сумма предоставленной поддержки превысила 4 млрд рублей.