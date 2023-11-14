14 ноября, 14:50

В бастионе "Грольман" XIX века в Калининграде намерены открыть рестораны и конференц-залы

На базе замка Прейсиш-Эйлау планируют открыть многофункциональный туристическо-рекреационный кластер

КАЛИНИНГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Компания "Актив" получит льготный заем из бюджета в 250 млн рублей на создание кластера с конференц-залами, ресторанами и кафе в бастионе "Грольман", построенном в Калининграде (ранее Кенигсберг) в 1851 году. Средства выделяются по программе вовлечения объектов культурного наследия в экономику Калининградской области, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Для создания многофункционального кластера в бастионе "Грольман" его арендатору - компании "Актив" одобрено 250 млн рублей льготного займа. В случае своевременного исполнения проекта такая же сумма предоставляется на безвозмездной основе", - говорится в сообщении.

Компания вкладывает в проект 260 млн рублей собственных средств. Инвестор за свой счет провел работы, связанные с обследованием памятника и подготовкой проектной документации. В ближайшие пять лет в стенах сооружения планируется провести ремонт, обустроить конференц-залы, рестораны, кафе для проведения культурных и деловых мероприятий.

Кроме того, льготный заем более чем в 100 млн рублей получит компания "ГринАртДевелопмент", которая приобрела замок Прейсиш-Эйлау. Еще столько же инвестор получит на безвозмездной основе, когда исполнит все свои обязательства. "ГринАртДевелопмент" планирует инвестировать более 100 млн рублей собственных средств в создание на базе древнего сооружения многофункционального туристическо-рекреационного кластера. В замке уже выполнили 70% противоаварийных работ, готовится проектная документация, отмечается в сообщении.

О программе

Программу вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот разработали в Калининградской области в 2020 году по поручению губернатора Антона Алиханова. Эта мера поддержки дополнила региональные мероприятия президентского нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Программа помогает создавать точки притяжения для туристов и новые рабочие места для жителей области на базе объектов, имеющих историческую ценность и туристическую привлекательность. На эти цели предприниматели получают беспроцентный заем до 500 млн рублей на срок до 15 лет. Одновременно с утверждением займа заявителю одобряется предоставление безвозмездной финансовой поддержки в размере займа в случае, если он выполнит заявленные обязательства по проекту.

По данным областных властей, в программе участвует 18 объектов, включая две заявки, одобренные в ноябре 2023 года. Общая сумма предоставленной поддержки превысила 4 млрд рублей. 

Теги:
РоссияКалининградская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация