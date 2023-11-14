14 ноября, 14:51,
обновлено 14 ноября, 15:05

Путин поручил до 15 декабря обеспечить начало реализации III этапа Восточного полигона

Это поручение адресовано правительству РФ совместно с РЖД и "Бамтоннельстрой-Мост" при участии Газпромбанка

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря принять решения, обеспечивающие начало реализации III этапа развития Восточного полигона железных дорог, сообщается на сайте Кремля.

Поручение адресовано правительству РФ совместно с РЖД и "Бамтоннельстрой-Мост" при участии Газпромбанка. "Принять решения, обеспечивающие начало реализации III этапа развития Восточного полигона железных дорог, в том числе определить параметры его реализации, рассмотреть возможность начала архитектурно-строительного проектирования и строительства объектов капитального строительства данного этапа до конца 2023 года", - говорится в опубликованном перечне поручений по итогам Восточного экономического форума.

Срок выполнения - 15 декабря, указано в перечне.

Ранее сообщалось, что финансирование третьего этапа модернизации Восточного полигона оценивается в размере 2 трлн рублей. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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