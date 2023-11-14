Максимальный кредит по дальневосточной ипотеке увеличат до 9 млн рублей

Сейчас он составляет 6 млн рублей

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Максимальный размер кредита на приобретение жилья по программе "Дальневосточная ипотека" будет увеличен до 9 млн рублей. Такой пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам состоявшегося 10-13 сентября Восточного экономического форума.

Сейчас максимальный размер льготного ипотечного кредита на Дальнем Востоке составляет 6 млн рублей.

"Обеспечить внесение в условия программы "Дальневосточная ипотека" изменений, предусматривающих увеличение до 9 млн рублей максимального размера жилищного (ипотечного) кредита, используемого на приобретение указанными в программе гражданами квартиры на первичном рынке жилья или строительство индивидуального жилого дома общей площадью более 60 кв. м", - говорится в тексте.

Доклад об исполнении поручения должен быть представлен главе государства не позднее 15 декабря, ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.

Программа "Дальневосточная ипотека" действует в РФ с конца 2019 года. На данный момент она позволяет взять жилищный кредит на первичном и вторичном рынке по ставке 2% на срок до 20 лет.