Для госзакупок в сфере высоких технологий могут ввести особые условия

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить соответствующие поправки

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить поправки в законодательство, предусматривающие особые условия для госзакупок в сфере высоких технологий. Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

"Представить предложения по внесению в законодательство РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц изменений, предусматривающих установление особых условий для осуществления закупок в сфере высоких технологий, в том числе порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (договора)", - говорится в тексте.

Поручение дано правительству РФ. Срок исполнения - 1 февраля 2024 года.