YouTube будет требовать от пользователей ставить метки на созданный нейросетями контент

Для таких роликов будет два вида меток в зависимости от чувствительности темы видео

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Видеохостинг YouTube в ближайшие месяцы начнет требовать от авторов роликов помечать контент, который был создан при помощи инструментов искусственного интеллекта (ИИ). Об этом компания сообщила в своем блоге.

"Создаваемые ИИ новые формы подачи историй могут быть использованы для генерации контента, у которого есть потенциал ввести зрителей в заблуждение, особенно если они не осведомлены о том, что видео было изменено или создано искусственно, - говорится в сообщении. - Чтобы дать ответ на эти опасения, мы в ближайшие месяцы представим обновления, с помощью которых зрители будут информированы о том, что контент, который они смотрят, создан искусственно, а именно мы будем требовать от авторов указывать, когда созданный ими контент был изменен или создан полностью с использованием инструментов искусственного интеллекта".

Подобные меры, указывает хостинг, будут особенно важны, если созданный ролик касается общественно значимых тем, таких как выборы, находящиеся в активной фазе конфликты, кризисы в сфере здравоохранения. Если тот или иной автор будет последовательно отказываться ставить пометку на видео, созданные с помощью ИИ, то компания может ввести против него штрафные санкции.

Указывается, что для роликов, созданных при помощи нейросетей, будет два вида меток в зависимости от чувствительности темы видео. Помимо этого, YouTube оставляет за собой право удалять ролики, которые нарушают политику хостинга.