Литва надеется в течение месяца договориться с ЕК по смычке сетей с Польшей

Для этого необходимо одобрение ЕК, так как проект частично финансируется за счет европейских средств

ВИЛЬНЮС, 14 ноября. /ТАСС/. Договоренность с Еврокомиссией по изменению проекта синхронизации электросетей стран Балтии через Польшу с Западной Европой со смычкой между Литвой и Польшей не по морю, а по суше может, быть достигнута в течение месяца. Об этом заявила журналистам премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните.

"С Варшавой по изменению маршрута кабеля со смычкой электросетей на суше мы уже практически договорились, - сказала она. - Идут переговоры с Еврокомиссией, которые могут продлиться около месяца". Одобрение ЕК необходимо, так как проект частично финансируется за счет европейских средств.

В Литве считают, что сухопутная смычка будет безопаснее. В первоначальном проекте предлагалось проложить смычку по морю с подключением к электросетям Польши в районе Гданьска.

Страны Балтии реализуют проект синхронизации электросетей с Европой, завершение которого первоначально планировалось на конец 2025 год. В Вильнюсе считают, что с учетом рисков из-за напряженной ситуации в регионе надо ускорить процесс и завершить синхронизацию хотя бы в 2024 году.

В апреле Литва успешно провела тестирование работы своих электросетей в изолированном режиме, предложив Латвии и Эстонии присоединиться к испытаниям. Обе страны от этого отказались, ссылаясь на нерешенные технические вопросы. Эти сложности вызывают в Риге и Таллине сомнения относительно возможности ускорения синхронизации.