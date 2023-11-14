Мантуров: дофинансирование автокредитования компенсирует падение продаж из-за роста ставки

В ноябре сообщалось, что программа льготного автокредитования в ближайшее время получит дополнительные средства в размере 1,2 млрд рублей

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Дофинансирование программы льготного автокредитования позволит компенсировать возможное падение продаж автомобилей на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ, рассказал журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Я надеюсь, что на какой-то период мы обеспечим таким образом компенсацию", - сказал Мантуров, отвечая на соответствующий вопрос.

В ноябре сообщалось, что программа льготного автокредитования в ближайшее время получит дополнительные средства в размере 1,2 млрд рублей.