Великобритания ввела санкции против лидера ХАМАС в секторе Газа

Под ограничения подпал Яхья Синвар, а также еще пять физических лиц, связанных с организацией

ЛОНДОН, 14 ноября. /ТАСС/. Правительство Великобритании ввело санкции против лидера палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара и еще пяти физических лиц, связанных с организацией. Об этом сообщил МИД Соединенного Королевства.

Под рестрикции, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку банковских счетов в случае их обнаружения, также подпали военный лидер ХАМАС Мухаммед ад-Дейф, член политбюро ХАМАС Муса Дудин и еще один высокопоставленный член движения Марван Исса. Кроме того, в санкционном списке фигурируют суданец Абдельбасит Хамза и ливанец Набиль Чуман, которые, как утверждается, причастны к финансированию движения, признанного в Великобритании террористической организацией.