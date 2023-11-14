14 ноября, 15:01,
обновлено 14 ноября, 15:21
Палестино-израильский конфликт

Великобритания ввела санкции против лидера ХАМАС в секторе Газа

Под ограничения подпал Яхья Синвар, а также еще пять физических лиц, связанных с организацией

ЛОНДОН, 14 ноября. /ТАСС/. Правительство Великобритании ввело санкции против лидера палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара и еще пяти физических лиц, связанных с организацией. Об этом сообщил МИД Соединенного Королевства.

Читайте также
Эвакуация россиян, атаки на базы США, пауза Израиля. Конфликт на Ближнем Востоке

Под рестрикции, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку банковских счетов в случае их обнаружения, также подпали военный лидер ХАМАС Мухаммед ад-Дейф, член политбюро ХАМАС Муса Дудин и еще один высокопоставленный член движения Марван Исса. Кроме того, в санкционном списке фигурируют суданец Абдельбасит Хамза и ливанец Набиль Чуман, которые, как утверждается, причастны к финансированию движения, признанного в Великобритании террористической организацией. 

Теги:
ПалестинаВеликобританияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация