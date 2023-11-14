В Подмосковье среднемесячная зарплата выросла почти на 15%

Она достигла 78,1 тыс. рублей

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Среднемесячная заработная плата жителей Московской области по итогам прошедших девяти месяцев выросла почти на 15% и достигла 78,1 тыс. рублей. Темп роста зарплаты в Подмосковье выше среднего показателя по стране, сообщила зампред правительства Подмосковья Наталия Масленкина.

"По итогам девяти месяцев наша экономика показывает хорошие тренды, в том числе и с Российской Федерацией, и с предыдущими периодами. Положительные показатели у нас и по инвестициям, и по торговле, заработная плате одна из самых высоких в РФ - рост в этом году почти 15%. <...> Это выше, чем по России, и Минэкономразвития нам транслирует 13% только темп роста [по РФ]", - сказала Масленкина в ходе публичных слушаний по проекту бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Также за девять месяцев 2023 года на 12% вырос показатель промышленного производства. "Структура [промышленности] соответствует экономическим вызовам, в которых наша страна находится сейчас, и хорошо, что наша экономика позволяет раскачивать данную отрасль и поддерживать экономику субъекта и так обеспечивать наполнение бюджета", - добавила зампред.

Согласно презентации к выступлению зампреда, в регионе также наблюдается положительная динамика по привлечению инвестиций в регион и развитию торговли.