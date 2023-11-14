Путин поручил выделить допсредства на туристическую инфраструктуру в нацпарках ДФО

Доклад по поручению должен быть предоставлен до 31 декабря

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить выделение в 2024 году дополнительных средств на создание и развитие туристической инфраструктуры в национальных парках Дальневосточного федерального округа. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Правительству РФ: <...> обеспечить выделение в 2024 году из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований на создание и развитие туристической инфраструктуры в национальных парках, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, исключив возможность перераспределения на эти цели бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение функционирования и развития иных особо охраняемых природных территорий федерального значения", - говорится в поручении.

Доклад по поручению должен быть предоставлен до 31 декабря 2023 года.

Кроме того, глава государства поручил правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ, входящих в состав ДФО, при разработке и реализации программы развития туристских троп обратить особое внимание на создание таких троп на территории ДФО и их обеспечение объектами сопутствующего сервиса. При формировании и реализации концепции развития автомобильного туризма в России поручено уделить особое внимание разработке мер поддержки развития автомобильного туризма на территории ДФО, включая поддержку создания придорожного сервиса. Доклад должен быть представлен до 20 января 2024 года и далее - один раз в полгода.

Поручения даны по итогам Восточного экономического форума, состоявшегося 10-13 сентября 2023 года.