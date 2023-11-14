ФНС внесла несколько западных стран в список не обменивающихся налоговой информацией

Речь идет о США, Великобритании, Швейцарии, Германии, Латвии и Украине

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России внесла США, Великобританию, Швейцарию, Германию, Латвию и Украину в список государств, не обеспечивающих обмен налоговой информацией. Проект приказа ФНС об утверждении списка опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Из существующего перечня будут исключены государства Антигуа и Барбуда, Вануату, Гана, Гренада, Мальдивы, Оман, Перу, а также территории Кюрасао и Острова Кука в связи с тем, что указанные государства и территории осуществляют с ФНС России автоматический обмен информацией. Одновременно указанный перечень будет дополнен государствами Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Швейцарией, Германией, Латвией и Украиной в связи с тем, что от указанных государств поступили официальные заявления об отказе осуществлять обмен информацией по налоговым вопросам с Российской Федерацией", - говорится в пояснительной записке к проекту документа.

В результате в обновленный перечень будут входить 88 государств и 14 территорий.

Перечень применяется для целей налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК). Прибыль КИК освобождается от налогообложения, если ее постоянным местонахождением является государство (территория), с которым у России имеется международный договор по вопросам налогообложения, за исключением государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ.