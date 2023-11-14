14 ноября, 15:27

Кабмин и ВЭБ изучат расширение финансирования инвестпроектов на Дальнем Востоке

Это необходимо в целях реализации комплексных планов социально-экономического развития городов региона

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и госкорпорации "ВЭБ.РФ" подготовить и представить предложения по расширению использования механизмов финансирования для приоритетных инвестпроектов на Дальнем Востоке. Об этом говорится в перечне поручений по итогам Восточного экономического форума, опубликованном на сайте Кремля.

Это необходимо в целях реализации комплексных планов социально-экономического развития дальневосточных городов. Согласно документу, предлагается продумать расширение в том числе инструментов льготного финансирования государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и средств фондов акционерного капитала с участием государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

Обозначенный срок - 15 декабря 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДальний Восток
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