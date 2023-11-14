14 ноября, 15:43

Ленинградская АЭС досрочно выполнила план по производству кобальта-60

В ближайшее время на ЛАЭС запустят производство радиоактивного изотопа самария-153 и лютеция-177, радиофармпрепараты на основе которого широко применяются в ядерной медицине

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Ленинградская АЭС (ЛАЭС) досрочно закрыла годовой план по наработке кобальта-60 (Со-60), который используется в производстве источников гамма-излучения, применяемых в промышленных облучательных установках. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Росэнергоатом" (РЭА, электроэнергетический дивизион Росатома).

"Доля стерилизационного кобальта, производимого на энергетических ядерных реакторах российских АЭС (филиалы концерна), составит в текущем году около 30% мирового рынка Со-60", - привели в пресс-службе слова заместителя генерального директора - директора по бизнес-развитию генерирующей компании Никиты Константинова.

Кобальт-60 получают искусственно, подвергая единственный стабильный изотоп кобальта Co-59 бомбардировке тепловыми нейтронами (в ядерном реакторе или с помощью нейтронного генератора). Наиболее рентабельным является производство кобальта-60 на реакторах РБМК, так как в этом случае не требуется никакого дополнительного оборудования или мероприятий, а просто вместо штатных дополнительных поглотителей с карбидом бора устанавливаются сроком на 5 лет кобальтовые поглотители, включающие 1 152 таблетки никелированного природного кобальта-59. Промышленные источники ионизирующего излучения на основе кобальта-60 предназначены для стерилизации и дезинсекции пищевых продуктов, медицинских инструментов и материалов, модификации полимерных изделий обеззараживания, а также очистки промышленных стоков, твердых и жидких отходов различных видов производств.

В 2022 году, по словам директора станции Владимира Перегуды, Ленинградская АЭС произвела до 27% годовой мировой потребности в кобальте-60, перевыполнив план на 74%. В апреле 2023 года на совещании на Смоленской АЭС представители Росэнергоатома заявили, что к концу текущего года госкорпорация планирует достичь доли мирового рынка кобальта-60 в 30%.

В ассортименте РЭА помимо кобальта-60 есть несколько изотопов, которые производятся на ЛАЭС и широко применяются в промышленности и медицине, например медицинские йод-125, йод-131, молибден-99, которые применяют для производства радиофармпрепаратов для диагностики и терапии кардиологических и онкологических заболеваний. В ближайшее время на ЛАЭС запустят производство радиоактивного изотопа самария-153 и лютеция-177, радиофармпрепараты на основе которого широко применяются в ядерной медицине. Вслед за Ленинградской АЭС технологию наработки изотопов реализуют на Курской и Смоленской атомных станциях.

Ленинградская АЭС (г. Сосновый Бор, Ленинградская область) является одной из крупнейших атомных станций в России по установленной мощности 4400 МВт. Расположена на берегу Финского залива. Здесь эксплуатируются два блока с реакторами РБМК-1000 и два блока ВВЭР-1200. Энергоблоки № 1 и № 2 с реакторами РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Проектный срок службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Еще два новых энергоблока - № 7 и № 8 с реакторами ВВЭР-1200 - планируется ввести в эксплуатацию в 2030 и 2032 годах соответственно. Они станут замещающими мощностями энергоблоков № 3 и № 4 с реакторами РБМК-1000. 

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