Путин поручил разработать программу развития электроэнергетики в ДФО до 2050 года

Доклад о проделанной работе должен быть представлен в срок до 1 июля 2024 года

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с Системным оператором, "Советом рынка", Советом производителей энергии (СПЭ), Росатомом, "Русгидро", РСПП и госкорпорацией ВЭБ.РФ разработать, утвердить и обеспечить реализацию программы развития электроэнергетики на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) на период до 2050 года. Об этом говорится в перечне поручений по итогам Восточного экономического форума, опубликованном на сайте Кремля.

Уточняется, что программа должна быть направлена на раскрытие экономического потенциала субъектов РФ, входящих в состав ДФО, а также предусматривать использование механизма проектного финансирования для создания энергетической инфраструктуры.

Доклад о проделанной работе должен быть представлен в срок до 1 июля 2024 года, после - один раз в год.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Системного оператора Федор Опадчий, председатель правления "Совета рынка" Максим Быстров, директор ассоциации СПЭ Дмитрий Вологжанин, глава Росатома Алексей Лихачев, глава "Русгидро" Виктор Хмарин, президент РСПП Александр Шохин и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

В сентябре министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщал журналистам, что программа обновления энергосистемы Дальнего Востока до 2050 года, которую поручил подготовить Путин, будет интегрирована в уже существующие программы и в разрабатываемую энергостратегию России до 2050 года.