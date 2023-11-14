Венгрия обсуждает с Украиной разблокирование плана военных поставок ЕС на €20 млрд

Как заявил глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель, никаких альтернатив его единогласному одобрению не существует

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Венгрия во вторник проводит встречу с Украиной, на которой обсуждает разблокирование планов создания фонда ЕС в €20 млрд для оплаты военных поставок Киеву в следующие четыре года. Об этом заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после встречи министров обороны стран сообщества.

"Венгерский министр проинформировал нас, что сегодня Венгрия проводит встречу с Украиной для разблокирования этого фонда. Никаких альтернатив его единогласному одобрению не существует, и мы рассчитываем, что возражения Венгрии будут сняты", - сказал Боррель.