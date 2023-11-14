СМИ: Россия потребовала экстрадиции из Дании греко-российского бизнесмена

По информации Ritzau, в РФ мужчину "обвинили в финансовых преступлениях, когда он много лет назад жил недалеко от Сочи"

СТОКГОЛЬМ, 14 ноября. /ТАСС/. Суд Фредериксберга отклонил ходатайство об освобождении 56-летнего греко-российского предпринимателя, задержанного в Дании по запросу РФ. Об этом сообщает агентство Ritzau.

В октябре бизнесмен приехал из Греции, где у него в Салониках есть транспортная компания, в Данию, чтобы посетить профессиональную выставку. Но когда 13 октября он хотел улететь домой из столичного аэропорта Каструп, датские полицейские задержали его, "среагировав на выданный Россией ордер". В РФ мужчину "обвинили в финансовых преступлениях, когда он много лет назад жил недалеко от Сочи", поясняет агентство.

Мужчина провел 31 день в СИЗО в Копенгагене. Во вторник судья суда Фредериксберга решил продлить срок содержания под стражей еще на 14 дней, хотя предприниматель просил об освобождении. На слушании он заявил, что "в России потерял все активы".

Как сообщил суд, после ареста в аэропорту Россия направила в Данию официальный запрос об экстрадиции. Генеральный прокурор и полиция Копенгагена не нашли оснований заранее отклонить его. Агентство уточняет, что бизнесмена "частично оправдал в начале этого года российский суд Краматорского района", а в 2021 году "греческий суд отказался удовлетворить запрос России об экстрадиции".