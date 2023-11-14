14 ноября, 15:49

Белоруссия потребовала от Литвы €1 млрд за разрыв договора о транзите удобрений

Вильнюс 1 февраля 2022 года аннулировал договор о транзите белорусских удобрений как не отвечающий интересам национальной безопасности

ВИЛЬНЮС, 14 ноября. /ТАСС/. Белоруссия обратилась в международный арбитраж, потребовав от Литвы выплатить компенсацию в размере €1 млрд за разрыв договора о транзите удобрений производства ОАО "Беларуськалий" в Клайпедский морской порт. Об этом сообщило министерство коммуникаций и транспорта балтийской республики.

"Белорусская сторона уведомила нас об обращении в арбитраж, который она обосновывает литовско-белорусским договором 1999 года о поощрении и охране инвестиций", - сказала журналистам советник главы ведомства Габриэле Василяускайте. Как уточнила советник, "Беларуськалий" требует возмещения ущерба в размере €1 млрд.

Правительство Литвы 1 февраля 2022 года аннулировало договор о транзите белорусских удобрений как не отвечающий интересам национальной безопасности. Это произошло после введения США санкций против десятков белорусских компаний, включая ОАО "Беларуськалий". 

Теги:
БелоруссияЛитва
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