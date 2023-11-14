Росавтодор до 2025 года восстановит работу всех пунктов весогабаритного контроля

Также планируется ввод 311 новых пунктов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 ноября. /ТАСС/. Росавтодор до 2025 года восстановит работу всех имеющихся автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК). Всего их насчитывается 60, сообщили ТАСС в пресс-службе Росавтодора.

"В этом году ведомством разработана программа, которая предусматривает до 2025-го включительно восстановить работу всех имеющихся пунктов, а именно - 60 АПВГК. На сегодняшний день у нас уже администрируются 12 из них. Также планируется ввод 311 новых пунктов", - сообщили в пресс-службе.

По словам начальника управления эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства Романа Беккера, большинство пунктов весогабаритного контроля на подведомственной дорожной сети Росавтодора построены еще до 2020 года. Планируется, что к концу 2030 года на федеральной дорожной сети будут функционировать 417 пунктов, из них 371 на трассах Росавтодора. Ключевая задача - объединить все пункты в единую федеральную государственную информационную автоматизированную систему весогабаритного контроля (АСВГК) транспортных средств.

Как уточнили в Роставтодоре, в ходе создания системы весогабаритного контроля будет решена проблема неотвратимости наказания в случае массового сокрытия государственных регистрационных знаков - сейчас это более 80% нераспознанных нарушителей. В АСВГК будут формироваться все акты измерений весогабаритных параметров - как на автоматических, так и на передвижных и стационарных пунктах.

"К подключенным точкам предъявляются единые требования подключения и защиты информации. Часть функций системы должна быть реализована к сентябрю 2024 года, но основное подключение всех пунктов к АСВГК начнется с 1 марта 2025 года", - добавили в ведомстве.