Пиджак Жириновского продадут на аукционе в Петербурге

Стартовая цена лота составляет 200 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Пиджак политика Владимира Жириновского выставят на торги в Петербурге, сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома.

"Лот №179 - пиджак Владимира Вольфовича Жириновского. В комплекте с сопроводительным письмом на бланке депутата Государственной Думы, подписанным лично В. В. Жириновским. Стартовая цена пиджака с плеча легенды - 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Среди лотов пуанты балерины Майи Плисецкой и знаменитое фото Че Гевары. Аукцион "Предметы искусства. Редкие книги. Автографы" пройдет 23 ноября.

"У Жириновского всегда было много почитателей. И вот однажды, в преддверии нового, 2021 года Владимир Жириновский в эфире ЛДПР-ТВ пообещал подарить пиджак из своего гардероба зрителю, написавшему обращение в его адрес. Вручение подарка жителю подмосковья Сергею произошло 26 марта 2021 года, что было зафиксировано в телевизионном сюжете. К подарку прилагалось письмо политика с добрыми пожеланиями и поздравлениями с Новым годом", - сообщили в пресс-службе РАД.