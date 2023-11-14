В Киеве заявили о создании механизма снижения стоимости страховки судов в своем "коридоре"

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, это сделает "коридор" в Черном море более доступным для большего числа экспортеров

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Украина и британские страховые компании разработали механизм, позволяющий получать скидки на страхование военных рисков для судов, следующих по Черному морю по "временным коридорам", продвигаемым Киевом после прекращения действия зерновой сделки. Об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

"Навигация в Черном море. <...> По результатам договоренностей президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Риши Сунака Украина совместно с пулом британских страховых компаний создала специальный механизм. Он позволит сделать скидку на стоимость страхования военных рисков для экспортеров всей продукции с Украины", - приводит слова Шмыгаля пресс-служба украинского кабмина.

Украинский премьер заявил, что это сделает продвигаемый Киевом "коридор" в Черном море более доступным для большего числа экспортеров. По его словам, кабмин выделил средства, которые будут гарантией покрытия ущерба, в механизм вовлечены Экспортно-кредитное агентство, "Укргазбанк", "Укрэксимбанк", "DZ банк", и 14 страхователей. Поддержку при создании механизма оказал Европейский банк реконструкции и развития, добавил Шмыгаль, не указав, в чем именно она состояла.

Он добавил, что возможность навигации в Черном море очень важна для Киева, так как является "фундаментом для экономического восстановления страны". По его словам, на данный момент, предложенным украинскими властями путем воспользовались порядка 100 судов, которые вывезли с Украины более 3,7 млн тонн продукции.

После прекращения действия зерновой сделки власти Украины стали искать возможности экспорта своей продукции. Минобороны РФ заявило, что Россия с 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева.

Однако 10 августа в Киеве объявили о некоем "временном пути" для торговых судов, следующих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них. При этом украинские власти предупредили, что на маршруте сохраняется военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях". В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев рассчитывает экспортировать по этому пути не только сельскохозяйственные товары продукцию, но и другие виды продукции.