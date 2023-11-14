14 ноября, 16:31

Врио вологодского губернатора попросил сенатора помочь с субсидиями для АПК

Экс-глава региона Олег Кувшинников отметил, что, будучи сенатором, в числе своих задач видит "совершенствование законодательства по мерам государственной поддержки отраслей, по поддержке людей, которые работают в поле, обеспечивают продовольственную безопасность, сохранение лесов, реализацию национальных проектов"

ТАСС, 14 ноября. Временно исполняющий обязанности главы Вологодской области Георгий Филимонов попросил нового сенатора от региона, экс-губернатора Олега Кувшинникова способствовать предоставлению поддержки вологодским аграриям, сообщила пресс-служба главы региона.

"Хотел бы вас попросить на федеральном уровне поддерживать выделение субсидий и мер поддержки для сельхозтоваропроизводителей Вологодской области. Именно благодаря федеральным мерам господдержки сельское хозяйство страны по поручению президента России вступило на новый этап своего развития, и сейчас на этом историческом этапе мы можем смело сказать, что агропромышленный комплекс России находится в авангарде отраслей экономики", - привела пресс-служба слова Филимонова.

Кувшинников ответил, что, будучи сенатором, в числе своих задач видит "совершенствование законодательства по мерам государственной поддержки отраслей, по поддержке людей, которые работают в поле, обеспечивают продовольственную безопасность, сохранение лесов, реализацию национальных проектов". "Это "Чистая вода" - то, что очень заботит наших вологжан. И я сделаю все для того, чтобы наши вологжане, вы, как временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области, правительство области чувствовали себя комфортно", - сказал он. 13 ноября Кувшинников сообщил, что будет работать в комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Президент России Владимир Путин 31 октября принял отставку Кувшинникова с поста губернатора Вологодской области и назначил врио главы региона Филимонова, который на тот момент занимал пост заместителя председателя правительства Московской области. Кувшинников руководил Вологодской областью с 14 декабря 2011 года. По продолжительности нахождения на посту занимал седьмое место среди действующих руководителей глав субъектов России. 

Теги:
Кувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская областьФилимонов, Георгий Юрьевич
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