ФСТЭК сообщила о критических уязвимостях в каждой второй проверяемой системе

По словам замдиректора Федеральной службой по техническому и экспортному контролю Виталия Лютикова, это является причиной большей части инцидентов в сфере информационной безопасности, которые происходили в России

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Почти каждая вторая система, проверяемая Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, содержит критические уязвимости. Такими данными поделился замдиректора ФСТЭК России Виталий Лютиков, выступая на SOC-Forum в Москве.

По словам Лютикова, это является причиной большей части инцидентов в сфере информационной безопасности, которые происходили в России, и о которых "все сегодня слышали". Рост числа систем с критическими уязвимостями в этому году - почти в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом, добавил замдиректора службы.

"Причина, конечно, в первую очередь [это] связано с тем, что вендоры зарубежных технологий ушли, перестали поддерживать. Уязвимости, как мы и предполагали, их количество, растет", - сказал Лютиков.

Ранее ФСТЭК сообщила о восьми найденных уязвимостях в "Битрикс24" - популярном онлайн-сервисе для управления бизнесом. В банке данных угроз безопасности информации, которым оперирует служба, сейчас значится, что пять из тех восьми ошибок уже устранены.