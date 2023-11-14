14 ноября, 16:45

Собственные доходы Ростовской области планируют увеличить на 15%

По данным министра финансов региона Лилии Федотовой, показатель достигнет 229 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноября. /ТАСС/. Собственные доходы Ростовской области на период 2024, 2025 и 2026 годов запланированы с увеличением на 15%. Об этом заявила во вторник министр финансов Ростовской области Лилия Федотова во время публичных слушаний по проекту бюджета в Законодательном собрании региона.

"Прежде всего доходы: к первому чтению они составят 285 млрд рублей. Если сравнить с аналогичным периодом, это плюсом 12 млрд рублей. Расходы предусматриваются в объеме более 300 млрд рублей и тоже с ростом на 24 млрд рублей к соответствующему периоду. Собственные доходы нашего бюджета, а это налоговые и не налоговые доходы, составят 229 млрд рублей и тоже с плюсом на 30 млрд рублей к первому чтению 2023 года", - сказала Федотова.

Министр финансов региона отметила, что в новый проект бюджета также войдут обновленные госпрограммы, которые содержат проектную и процессную части, что сделает их более понятными для жителей региона.

По словам председателя Законодательного собрания Ростовской области Александра Ищенко, традиционно региональный бюджет сохранит социальную направленность - на это предусмотрены две трети расходов.

"Нам удается сохранять стабильность бюджетного регулирования в Ростовской области. И что самое важное удается сохранять баланс между социальной направленностью и увеличением бюджета развития. В него входит модернизация общественного транспорта, дорожное строительство, строительство школ, поликлиник, детских садов, реконструкция объектов социальной сферы. Немаловажно то, что мы увеличиваем расходы на жилищно-коммунальное хозяйство", - сказал Ищенко.

Спикер парламента отметил, что в проекте бюджета предусмотрены дополнительные расходы на поддержку аграрного сектора, поскольку есть сложности в сбыте продукции и доступе на внешние рынки. Также Ищенко отметил, что к первому чтению в бюджете учтены уже 40% наказов избирателей, которые были даны летом и в начале осени 2023 года жителям Ростовской области. Ко второму чтению власти намерены увеличить этот процент. 

Теги:
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