14 ноября, 16:56

Российская OBI направила немецким экс-владельцам сети запрос на урегулирование спора

Как заявил исполнительный директор сети Максим Суравегин, ее менеджмент планирует отстоять имя, юридические права и сотрудников

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российская сеть строительных гипермаркетов OBI направила запрос на урегулирование споров с немецкой OBI GmbH & Co. Deutschland KG, которой раньше принадлежал бизнес. Российский менеджмент намерен отстоять имя, юридические права и сотрудников, заявил исполнительный директор сети OBI Россия Максим Суравегин.

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"Прекращение работы действующих магазинов является неприемлемым для российских бенефициаров. <…> Именно поэтому отстоять наше имя, юридические права и своих сотрудников - важный момент для дальнейшего развития компании как одного из ключевых игроков DIY-рынка", - процитировали его ТАСС в пресс-службе компании. "Со стороны "OBI Россия" был направлен запрос коллегам из немецкой компании о возобновлении переговоров с целью урегулирования внутренних вопросов, которые на сегодняшний день остаются открытыми", - добавили в компании.

OBI GmbH & Co. Deutschland KG подала иск к "Оби франчайзинговый центр" ("Оби ФЦ") в Арбитражный суд Московской области 9 ноября 2023 года. Первое заседание по этому делу назначено на январь 2024 года. В немецкой компании ТАСС сообщили, что в рамках этого дела намерены защищать права на свой товарный знак.

"Мы подтверждаем, что наша компания в настоящее время принимает меры против нарушения прав на товарные знаки в России. Основанием для этого является тот факт, что бренд OBI продолжает использоваться заинтересованными компаниями без разрешения. Досудебные просьбы с нашей стороны прекратить использование в соответствии с соглашением остались без внимания", - заявили ТАСС в отделе корпоративных коммуникаций OBI GmbH & Co. Deutschland KG.

Обсуждение на рынке

Ранее старший директор консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько поясняла ТАСС, что после ухода немецкого OBI из России новые собственники обязаны переименовать сеть. Российская сеть OBI в апреле 2023 года перешла под контроль холдинга "Синдика" Арсена Канокова. С июня 2023 года "Оби ФЦ" подала уже пять заявок на регистрацию нового товарного знака, в том числе Hobi, Obbi и Domus, однако все они до сих пор находятся на стадии формальной экспертизы.

При этом в августе 2023 года президент Союза торговых центров Булат Шакиров сообщил ТАСС, что "Синдика" действительно планирует переименовать сеть в Domus с текущей осени. Хотя представитель холдинга эту информацию комментировать не стал.

Последствия ухода

В российской OBI отметили, что действия предыдущих владельцев сети привели к большой кредиторской задолженности: новые бенефициары были вынуждены урегулировать ее на общую сумму более чем в 2,5 млрд рублей с начала 2023 года. "Весной 2022 головная компания OBI GmbH заблокировала в российских "дочках" IT-систему SAP, которая позволяла сети бесперебойно функционировать. В частности, это и привело к возникновению большого объема кредиторской задолженности: в один момент парализовало работу финансового и оперативного учета, что привело даже к блокировке касс. Управление бизнесом фактически осуществлялось в ручном режиме", - пояснил Суравегин.

Задача OBI в России сейчас - сохранить стратегию дальнейшего развития в стране после прекращения работы немецкой OBI GmbH & Co. Deutschland KG, добавили в компании. Российскому менеджменту удалось сохранить штат в 3 тыс. сотрудников, продолжить участвовать в благотворительных проектах и делать отчисления в бюджет, резюмировал собеседник агентства.

В России работают 24 гипермаркета OBI: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, а также в Казани, Краснодаре, Саратове, Рязани, Брянске, Туле, Волгограде и Волжском. 

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