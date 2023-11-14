14 ноября, 17:05

Индексы РТС и Мосбиржи снизились на 0,04-1,1%

Курс юаня снизился до 12,47 рубля, доллара - до 90,6 рублей, евро вырос до 98,12 рубля

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник корректировался вниз. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 1,1%, до 3 212,39 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,04%, до 1 116,97 пункта. Курс юаня снизился на 0,075%, до 12,47 рубля, доллара - на 1,02%, до 90,6 рублей., евро вырос на 0,07%, до 98,12 рубля.

Фронтальный спад связан с укреплением рубля и активизацией санкционного фона, считает инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин. Ключевая статистика недели вышла сегодня в США. "Темпы роста потребительских цен в октябре замедлились до 3,2% год к году после сентябрьских 3,7%. Прогноз аналитиков предполагал снижение ИПЦ до 3,3%. Сокращение инфляционного давления позитивно воспринимается на рынках, поскольку снижаются риски более долгого периода высоких ставок. В еврозоне данные по ВВП за III квартал оказались в рамках ожиданий, а вот индекс экономических настроений от ZEW (13,8 п.) заметно превысил прогноз аналитиков (6,1 п.)", - рассказал эксперт.

Ежемесячный отчет МЭА произвел неоднозначное впечатление. "Рыночный дефицит в IV квартале сохранится, но он оценивается агентством уже на 30% меньше, чем в октябрьском прогнозе. При этом уже в начале будущего года в организации ждут резкого замедления темпов роста спроса и возвращения рынка к профицитному состоянию", - отметил Бахтин.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги "Распадской" (+3,32%), акции "Яндекса" (+3,21%), расписки "Глобалтранса" (+2,43%), котировки "Фосагро" (+0,81%), обыкновенные акции "Мечела" (+0,77%) и привилегированные акции "Татнефти" (+0,1%).

"Бумаги "Распадской" во вторник развивали ралли предыдущих сессий и достигли максимума с апреля 2022 года (415 рублей), очевидно, вслед за "Мечелом" отыгрывая оптимизм в угольной отрасли в контексте ожидаемого увеличения спроса на ресурс в Азиатском регионе. Минэнерго РФ сегодня также заявило, что ожидает добычи угля в стране по итогам 2023 года на уровне 440 млн тонн и экспорта в размере около 220 млн тонн. Ранее сообщалось, что за девять месяцев экспорт угля из РФ вырос на 2,6%, до более чем 154 млн тонн, а добыча составила 321 млн тонн", - рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

При этом "Распадская" еще с 2022 года не платит дивиденды, но на рынке не исключают изменений в этом вопросе, добавила эксперт. "Недавняя отчетность "Распадской" по РСБУ тем временем показала падение чистой прибыли за девять месяцев в четыре раза, что может сдерживать дивидендные ожидания наряду с невозможностью получения потенциальных выплат Евразом из-за санкций", - полагает она.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки "Русагро" (-4,81%), бумаги Qiwi (-4,36%), котировки "Русснефти" (-4,33%), акции "Сегежи" (-3,67%), бумаги ТГК-1 (-3,64%).

Котировки "Русагро" и других эмитентов находились в коррекционной фазе. Акции "Сегежи" продолжали нисходящую коррекцию после публикации накануне данных о сохранении убытка за III квартал 2023 года, который, впрочем, значительно сократился по сравнению с уровнем годовой давности. "Представители компании в рамках конференц-звонка во вторник при этом заявили о возможности допэмиссии акций и нецелесообразности выплаты дивидендов за 2023 год с текущим уровнем долга, подчеркнув, однако, что окончательного решения по дивидендному вопросу еще нет", - пояснила Кожухова.

Прогноз на 15 ноября

Продавцы в середине недели могут сохранять давление на фоне новых санкционных угроз, а также склонности рубля к укреплению, считают в "БКС мир инвестиций". Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 15 ноября - 3 150 - 3 275 пунктов, по курсу доллара - 90,5-92,5 рублей. Во Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 3 150 - 3 250 пунктов, пара доллар/ рубль может провести торги в интервале 90-92 рублей, евро/ рубль - в коридоре 96-98 рублей, юань/рубль - в коридоре 12,2-12,7 рублей.

В среду тон настроениям с утра может задать блок октябрьских данных по экономике КНР, в частности, объем промышленного производства и уровень безработицы в Китае. В еврозоне и США выйдут данные по розничным продажам за минувший месяц, Росстат представит предварительную оценку квартального ВВП. Headhunter, как ожидается, в этот день раскроет отчетность по МСФО за III квартал 2023 года. 

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