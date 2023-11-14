Мишустин 15 ноября выступит на форуме "Транспорт России"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 15 ноября примет участие в работе XVII международного форума и выставки "Транспорт России".
"Председатель правительства выступит на пленарном заседании по теме "Россия 2035: к новой экономике транспорта" и вручит государственные награды работникам транспортного комплекса", - сообщили в пресс-службе кабинета министров.
В мероприятии примут участие первый зампред правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко и министр транспорта Виталий Савельев.