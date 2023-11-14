14 ноября, 17:01 Мишустин 15 ноября выступит на форуме "Транспорт России"

В мероприятии также примут участие первый зампред правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко и министр транспорта Виталий Савельев