Собственные доходы бюджета Воронежской области увеличатся более чем на 7 млрд в 2024 году

По данным пресс-службы областной Думы, показатель составит 144,093 млрд рублей

ВОРОНЕЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Воронежской области в 2024 году увеличатся на 7,9 млрд в сравнении с 2023 годом. Об этом сообщила пресс-служба областной Думы по итогам заседания, на котором состоялось предварительное чтение проектов бюджета региона и бюджета территориального фонда медстрахования на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

"Собственные налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2024 году увеличатся к 2023 году на 5,8% (7,9 млрд рублей) и составят 144,093 млрд рублей. Традиционно в структуре собственных доходов преобладают налог на прибыль организаций - 32,8% и налог на доходы физических лиц - 31,2%. По всем остальным налоговым доходам также сохраняется положительная динамика", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, общий объем источников финансирования областного бюджета на 2024 год запланирован в сумме 180,787 млрд рублей, из них доходы составляют 168,857 млрд рублей. При этом, расходы бюджета на 98% сформированы в рамках государственных программ области.

По итогам 2023 года прогнозируемый объем ВРП составит 1,431 трлн рублей с ростом на 1,5% к уровню 2022 года, отметили пресс-службе, добавив, что рост экономики области продолжится и в 2024 году составит 102,1%, в 2025 году - 102,8%, в 2026 году - 103%. В частности, в среднесрочной перспективе ожидается восстановление положительной динамики инвестиций с ежегодными темпами 102,6%, а также увеличение объема промышленного производства к 2026 году на 9,7%. Кроме того, начиная с 2024 года ожидается сохранение темпов устойчивого роста заработной платы на 9-10% ежегодно.

В свою очередь, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов сообщил, что продолжаются консультации депутатского корпуса по вопросу включения в проект бюджета на среднесрочную перспективу новых пунктов для реализации. В том числе, это касается развития инфраструктуры в муниципальных образованиях, реновации различных значимых объектов и решения социальных задач.

"Бюджет региона максимально сбалансирован и выверен. Приоритеты остаются неизменными, они будут безусловно обеспечены финансированием и в плановом периоде. Это реализация нацпроектов и обеспечение стабильной работы учреждений соцсферы области, выполнение социальных обязательств, расширение и поддержание в надлежащем порядке сети социальной, дорожной и инженерной инфраструктуры", - сказал Нетесов, слова которого приводятся в сообщении.