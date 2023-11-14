14 ноября, 17:39

Россия примет участие в тендере на поставку Индии легких танков и перспективной БМП

Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что компания начала работать с индийскими предприятиями по условиям, схожими с требованиями программ Make in India и "Самодостаточная Индия" еще задолго до их появления

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") планирует представить на тендер военного ведомства Индии легкий танк и перспективную БМП FICV (Future Infantry Combat Vehicle). Об этом ТАСС заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

"Планируем вместе с индийскими партнерами представить на тендер Министерства обороны Индии легкий танк, перспективную БМП в рамках проекта FICV, которые будут полностью соответствовать программе Make in India", - сказал Михеев, добавив, что в России понимают стремление правительства Индии обеспечить стране технологический суверенитет, развить собственную промышленность.

"Могу сказать, что "Рособоронэкспорт" начал работать с индийскими предприятиями по условиям, схожими с требованиями программ Make in India и "Самодостаточная Индия" еще задолго до их появления", - подчеркнул глава "Рособоронэкспорта", напомнив, что у двух стран немало удачных кейсов: истребители Су-30МКИ, танки и боевые машины пехоты, а также автоматы Калашникова АК-203.

Предполагается, что в рамках программы FICV, которая была временно закрыта до 2014 года, военное ведомство Индии закупит 2,6 тыс. боевых машин, которые заменят 1,4 тыс. устаревающих советских/российских БМП-1 и БМП-2. Предполагаемая стоимость контракта превысит $10 млрд. Согласно условиям тендера, в качестве главного подрядчика принимают участие только индийские компании. 

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