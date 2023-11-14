14 ноября, 17:48
Военная операция на Украине

На Украине заявили, что Дания внесет €7 млн на восстановление инфраструктуры энергетики

В украинском Минэнерго отметили, что "страна-партнер в ближайшее время" направит €4 млн

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Дания внесет в специальный фонд €7 млн, эти средства должны будут направить на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщило украинское министерство энергетики.

"Дания перечислит в Фонд поддержки энергетики Украины грантовый взнос на общую сумму €7 млн, которые будут направлены на закупку оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры. <...> Страна-партнер в ближайшее время внесет €4 млн. Еще 3 млн поступят позже", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

26 октября Министерство обороны Дании сообщило, что Копенгаген окажет Киеву безвозмездную военную помощь на сумму 3,7 млрд крон ($522,6 млн). Это уже 13-й пакет такой помощи. В него войдут танки Т-72ЕА, БМП-2, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, стрелковое оружие и бронированные ремонтно-эвакуационные машины. На начало октября общая сумма поддержки Данией Украины за 1,5 года составила около 19,3 млрд крон ($2,74 млрд). Из них на гуманитарные цели направлено 2,3 млрд крон ($327 млн), остальное - военная помощь. 

Теги:
УкраинаДанияВоенная операция на Украине
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