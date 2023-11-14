14 ноября, 18:09

Аэропорт Пулково стал вторым по общему пассажиропотоку в России

В аэропорту для ускорения обслуживания возрастающего потока, в частности, запустили систему мобильных посадочных и сервис "Мобильные кассы"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Пулково в Петербурге с начала 2023 года обслужил 17,5 млн пассажиров, впервые опередив Домодедово в Москве и заняв второе место по общему пассажиропотоку. В 2022 году он находился на третьем месте по общему пассажиропотоку и на втором - по внутреннему, сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы".

"С января по октябрь 2023 года аэропорт обслужил 17,5 млн пассажиров: 14,6 млн на внутренних и 2,9 млн на международных рейсах. Петербургская авиагавань опередила по объему перевозок Домодедово и Внуково и заняла второе место в России по пассажиропотоку. Самыми популярными российскими направлениями стали Москва, Сочи, Калининград, Екатеринбург и Казань. Наиболее востребованными зарубежными направлениями - Анталья, Стамбул, Минск, Дубай и Ереван", - рассказали в пресс-службе.

В 2023 году Пулково первым из крупнейших аэропортов России смог перейти на российский софт при обслуживании пассажиров. Для ускорения обслуживания возрастающего потока в аэропорту запустили систему мобильных посадочных и сервис "Мобильные кассы", а в самом терминале увеличили пропускную способность зон регистрации и проверки документов.

"В 2023 году было подписано дополнительное соглашение к ГЧП о строительстве второй очереди Пулково, куда входит развитие терминального комплекса с учетом будущего роста пассажиропотока, а также строительство сопутствующей инфраструктуры", - отметил генеральный директор управляющей компании аэропорта Пулково Леонид Сергеев.

Ранее директор по авиационной коммерции "Воздушных ворот Северной столицы" Асият Халваши сообщала, что Пулково ожидает в 2023 году рекордных 20 млн пассажиров. 

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