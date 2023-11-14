WP: Пентагон продолжает закупать нефтепродукты из российского сырья

Согласно результатам расследования газеты, греческий нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas, являющийся поставщиком нефтепродуктов для нужд Минобороны США, якобы может получать мазут производства РФ

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны США, несмотря на санкции, продолжает закупать нефтепродукты, в изготовлении которых якобы используется российское сырье. С таким утверждением выступила газета The Washington Post.

Издание публикует результаты собственного расследования, из которых следует, что греческий нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas, являющийся поставщиком нефтепродуктов для нужд Пентагона, якобы может получать мазут российского производства. Газета утверждает, что это возможно за счет "многократной смены владельцев" экспортируемого из России мазута.

По утверждению The Washington Post, ей удалось установить, что в нескольких случаях российское сырье приобреталось нефтетрейдером из Объединенных Арабских Эмиратов, который в свою очередь экспортировал его в Турцию, откуда оно якобы поступало Motor Oil Hellas. При этом газета признает, что "установить точное содержание российского мазута в закупаемых Пентагоном нефтепродуктах невозможно". Кроме того, отмечает газета, не представляется возможным проверить, меняется ли на том или ином этапе транспортировки сырья указание на то, какая страна является его экспортером.

Как подчеркивает газета, представители Motor Oil Hellas заявили, что компания "не закупает, не перерабатывает и не продает российскую нефть или продукты". Представитель Пентагона в свою очередь заявил изданию, что у него "нет сведений" о том, что поставщик американского оборонного ведомства якобы получает сырье из РФ.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны G7, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне $60 за баррель. Более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.

Президент РФ Владимир Путин в конце 2022 года своим указом запретил поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля. В настоящее время Россия добровольно сокращает добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки от уровня февраля 2023 года.