Россия за год более чем удвоила экспорт агропромышленной продукции в Алжир

Заместитель директора "Агроэкспорта" Андрей Кучеров отметил, что по итогам 2022 года этот показатель вырос до $699 млн

РАБАТ, 14 ноября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. РФ за год более чем в два раза нарастила экспорт своей агропромышленной продукции в Алжир. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил Андрей Кучеров, заместитель директора "Агроэкспорта" (Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Минсельхоза России), выступающего организатором деловой миссии российских компаний - экспортеров продукции АПК в Алжире.

"Россия входит в пятерку крупнейших поставщиков продукции АПК в Алжир. Если по итогам 2021 года экспорт агропромышленной продукции из РФ в Алжир составил около $336 млн, то по итогам 2022 года этот показатель вырос до $699 млн. Алжир представляет собой одно из наиболее динамично развивающихся государств Африканского континента с емким рынком продуктов питания", - отметил собеседник агентства.

По его словам, Алжир является одним из крупнейших импортеров зерновых культур в Африке, а также вторым в мире покупателем сухого молока. "В 2018-2022 годы импорт продовольствия Алжира увеличивался в среднем на 7,3% в год и в 2022 году достиг $11 млрд. В структуре импорта преобладали пшеница и сухое молоко. В Алжире наблюдается один из самых высоких показателей подушевых расходов на продукты питания в Северной Африке", - добавил Кучеров.

Он также указал, что "снятие барьеров для доступа на рынок Алжира для молочной продукции из РФ открывает широкие возможности для российских экспортеров".

В рамках деловой миссии российских компаний - экспортеров продукции АПК в Алжире, организованной "Агроэкспортом" и Минсельхозом РФ, проводится пленарная сессия, отраслевые круглые столы, деловые встречи и выездные мероприятия.