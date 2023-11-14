14 ноября, 18:51

В Оренбуржье разработали программу развития Новотроицка до 2027 года

Объем инвестиций в реализацию проекта составит 5 млрд рублей

ТАСС, 14 ноября. В Оренбургской области рассчитывают реализовать программу развития Новотроицка с общим инвестиционным бюджетом в 5 млрд рублей до 2027 года. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"На заседании с участием администрации города, областной прокуратуры, депутатов Законодательного собрания, городского Совета Новотроицка, руководителей крупнейших предприятий, организаций, вузов региона, представителей общественности обсудили программу развития Новотроицка на 2024-2026 годы. Проект был разработан рабочей группой регионального правительства по поручению губернатора. Общий инвестиционный бюджет программы - 5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Программа предусматривает 12 основных направлений: безопасный транспорт, новое качество образования, сохранение культуры, современный облик города, качественные дороги, коммунальные сети, комфортная городская среда, обновление коммунального автопарка, физкультура и спорт, экология и сбор ТКО, забота о людях с инвалидностью, поддержка предпринимательства.

"К примеру, только в 2024 году запланирован ремонт 20 км дорог, капремонт 7,5 км коммунальных сетей, покупка 39 единиц коммунальной техники и оборудования, благоустройство 33 дворовых территорий, капитальный ремонт [Дворца культуры] металлургов, лагеря "Чайка", фасадов и крыш жилых домов, школы №10, закупка новых трамваев, замена городского освещения и другие мероприятия. В Новотроицке начнется строительство жилых объектов, появится спортпарк с лыжной базой и стадионом, а также крытый манеж для игры в футбол", - отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Строительство 25 тыс. кв. м нового жилья анонсировал генеральный директор Управляющей компании "Уральская Сталь" Денис Сафин. Паслер подчеркнул, что компания "Уральская сталь" включилась в программу. "Признателен за это руководству комбината. На предприятии будут запущены два новых производства, появится необходимость в 2 тыс. новых сотрудников, это специалисты, которые будут жить и работать в Новотроицке. Новый приток людей и модернизация градообразующего предприятия будут дополнительным стимулом для развития города", - цитирует пресс-служба Паслера. 

Теги:
РоссияОренбургская областьПаслер, Денис Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация