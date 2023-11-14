В Оренбуржье разработали программу развития Новотроицка до 2027 года

Объем инвестиций в реализацию проекта составит 5 млрд рублей

ТАСС, 14 ноября. В Оренбургской области рассчитывают реализовать программу развития Новотроицка с общим инвестиционным бюджетом в 5 млрд рублей до 2027 года. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"На заседании с участием администрации города, областной прокуратуры, депутатов Законодательного собрания, городского Совета Новотроицка, руководителей крупнейших предприятий, организаций, вузов региона, представителей общественности обсудили программу развития Новотроицка на 2024-2026 годы. Проект был разработан рабочей группой регионального правительства по поручению губернатора. Общий инвестиционный бюджет программы - 5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Программа предусматривает 12 основных направлений: безопасный транспорт, новое качество образования, сохранение культуры, современный облик города, качественные дороги, коммунальные сети, комфортная городская среда, обновление коммунального автопарка, физкультура и спорт, экология и сбор ТКО, забота о людях с инвалидностью, поддержка предпринимательства.

"К примеру, только в 2024 году запланирован ремонт 20 км дорог, капремонт 7,5 км коммунальных сетей, покупка 39 единиц коммунальной техники и оборудования, благоустройство 33 дворовых территорий, капитальный ремонт [Дворца культуры] металлургов, лагеря "Чайка", фасадов и крыш жилых домов, школы №10, закупка новых трамваев, замена городского освещения и другие мероприятия. В Новотроицке начнется строительство жилых объектов, появится спортпарк с лыжной базой и стадионом, а также крытый манеж для игры в футбол", - отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Строительство 25 тыс. кв. м нового жилья анонсировал генеральный директор Управляющей компании "Уральская Сталь" Денис Сафин. Паслер подчеркнул, что компания "Уральская сталь" включилась в программу. "Признателен за это руководству комбината. На предприятии будут запущены два новых производства, появится необходимость в 2 тыс. новых сотрудников, это специалисты, которые будут жить и работать в Новотроицке. Новый приток людей и модернизация градообразующего предприятия будут дополнительным стимулом для развития города", - цитирует пресс-служба Паслера.