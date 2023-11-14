Кабмин проиндексировал предельную величину базы по страховым взносам на 2024 год

Согласно соответствующему постановлению, этот показатель с 1 января 2024 года будет проиндексирован примерно на 16%

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Предельная величина базы для исчисления страховых взносов компаниями с 1 января 2024 года будет проиндексирована до 2, 225 млн рублей (примерно на 16%). Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, оно опубликовано.

Этот норматив влияет на размер страховых взносов, уплачиваемых компаниями в Социальный фонд России за каждого работника. Сейчас предельная величина базы составляет 1,917 млн рублей. За каждого сотрудника организация платит страховой взнос в 30% до тех пор, пока не достигнет этой суммы. А после ее превышения взносы снижаются до 15,1%. При этом предельная база учитывается при исчислении страховых взносов только по основному тарифу.

Величина базы рассчитывается с учетом размера средней зарплаты в РФ, определенного на соответствующий год и увеличенного в 12 раз, а также примененного к нему коэффициента 2,3. Лимит будет индексироваться ежегодно.

До 2023 года страховые взносы уплачивались отдельно в Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования РФ. Предельные базы также рассчитывались обособленно. Однако с нынешнего года эти структуры были объединены в Социальный фонд России, что повлекло и унификацию нормативов.