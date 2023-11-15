Мишустин выступит на форуме "Транспорт России"

Премьер-министр России также вручит государственные награды работникам транспортного комплекса

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин примет участие в среду в работе XVII международного форума и выставки "Транспорт России".

Он, в частности, выступит на пленарном заседании по теме "Россия 2035: к новой экономике транспорта" и вручит государственные награды работникам транспортного комплекса. В мероприятии также примут участие первый зампред правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко и министр транспорта Виталий Савельев.

Форум проходит в столичном Гостином Дворе с 14 по 16 ноября. Он предусматривает свыше 30 сессий с участием более 300 экспертов. В повестке - различные составляющие транспортной сферы: перевозки, инфраструктура, сервис, ценообразование, логистика, производство, цифровизация. Особый акцент сделан на развитии международных транспортных коридоров и формировании устойчивых цепочек поставок.

Форум и выставка - часть ежегодной "Транспортной недели", которая проводится Минтрансом и включает в себя комплекс отраслевых мероприятий.

Мишустин традиционно участвует в "Транспортной неделе". Выступая на пленарном заседании в прошлом году, он высказался о ситуации в авиации, автодорожном строительстве, развитии Севморпути и других актуальных темах. В целом же глава кабмина постоянно держит на контроле вопросы транспорта, затрагивая их как на профильных, так и на других совещаниях.