14 ноября, 21:11

Мишустин выступит на форуме "Транспорт России"

Премьер-министр России также вручит государственные награды работникам транспортного комплекса

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин примет участие в среду в работе XVII международного форума и выставки "Транспорт России".

Он, в частности, выступит на пленарном заседании по теме "Россия 2035: к новой экономике транспорта" и вручит государственные награды работникам транспортного комплекса. В мероприятии также примут участие первый зампред правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко и министр транспорта Виталий Савельев.

Форум проходит в столичном Гостином Дворе с 14 по 16 ноября. Он предусматривает свыше 30 сессий с участием более 300 экспертов. В повестке - различные составляющие транспортной сферы: перевозки, инфраструктура, сервис, ценообразование, логистика, производство, цифровизация. Особый акцент сделан на развитии международных транспортных коридоров и формировании устойчивых цепочек поставок.

Форум и выставка - часть ежегодной "Транспортной недели", которая проводится Минтрансом и включает в себя комплекс отраслевых мероприятий.

Мишустин традиционно участвует в "Транспортной неделе". Выступая на пленарном заседании в прошлом году, он высказался о ситуации в авиации, автодорожном строительстве, развитии Севморпути и других актуальных темах. В целом же глава кабмина постоянно держит на контроле вопросы транспорта, затрагивая их как на профильных, так и на других совещаниях. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияБелоусов, Андрей РэмовичСавельев, Виталий ГеннадьевичХуснуллин, Марат Шакирзянович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация